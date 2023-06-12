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Haberler Denizli Kadın kılığında gezen kişi erkek avukat çıktı

Kadın kılığında gezen kişi erkek avukat çıktı

SEBAHATTİN ALP

12.6.2023

Gazete

Kadın kılığında gezen kişi erkek avukat çıktı
Denizli'de kovalamaca sonucu yakalanan, sütyen takıp kara çarşaf giyerek kadın kılığına girmiş erkeğin avukat olduğu ortaya çıktı. Avukat M.B. ifadesinde 'değişiklik olsun' diye kadın kıyafetleri giydiğini söyledi. Polise mukavemet gösteren ve kadın olduğu düşünülen kişinin erkek olduğu ortaya çıktı. Kıyafetinin çıkaran erkeğin içinde ise içi doldurulmuş sütyen, çantasında da çeşitli meteryaller bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan ve karakolda ifade vermek istediğini söyleyen kişinin sorgulamasında M.B. adında avukat olduğu belirlendi. İfadesinde değişiklik için kadın kılığına girdiğini söyleyen avukat serbest bırakıldı.
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