Çamurda kaybolan araçtan cansız bedeni çıkan yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar-Denizli karayolu Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde meydana gelen olayda sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte heyelan meydana geldi. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi. Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 plakalı iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. 20 AV 423 plakalı araçtan sürücü Abdullah Batur (63) ve arkadaşı Mehmet Seçkin (52) kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 20 H 9427 plakalı araçta sıkışan sürücü Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Zuliye Emer ise yaralandı. Saatlerce süren çalışmaların ardından hurdaya dönen araçlar çıkarılırken, yol sabah saatlerinde trafiğe açıldı.







EŞİNİN YANINDA CAN VERDİ

Eşiyle birlikte selin tamamen yuttuğu otomobilde mahsur kalan ve ardından hayatını kaybeden Nevzat Emer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evinde helallik alınan Nevzat Emer, kılınan cenaze namazının ardından Merkezfendi ilçesinde bulunan Gümüşler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Emer'in eşi Zuliye Emer'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



