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Haberler Denizli Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı. Tarlaya yuvarlanan araç taklalar attı, içinde bulunan 2 kişi de yaralandı.

İHA

14.06.2023, 14:44

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Denizli Serinhisar'da seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıktı. Sağa sola yalpalayan otomobil, takla atmaya başladı. Yoldan çıkıktan sonra şarampolü de aşan otomobil, daha sonra bir tarlanın ortasında durabildi. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaptı.



Vatandaşlar hafif yaralı olarak kadın sürücüyü otomobilden çıkardı. Fakat yolcu kısmında oturan erkek şahıs araçta sıkıştığı için hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan erkek yolcuyu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.

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