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Haberler Denizli 16 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında can verdi

16 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında can verdi

Denizli Buldan'da ilaçlama yapmak için traktörüyle tarlaya giden 16 yaşındaki çocuk, kontrolü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kaza sonucunda devrilen traktörün altında kalan talihsiz genç hayatını kaybeti.

İHA

15.06.2023, 16:42 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023, 16:49

16 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında can verdi

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlalarını ilaçlamak isteyen Mertcan Kuru (16), 20 RE 546 plakalı traktörleriyle yola çıktı. Seyir halinde olan traktör, kontrolden çıkması sonucu yolun kenarında bulunan ağacın üzerine devrildi. Feci kazada genç sürücü ağır yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine ambulansla kaldırıldı.

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemenin ardından hastaneden acı haber geldi. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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