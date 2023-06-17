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Haberler Denizli Denizli'e köy kahvesinde akraba kavgası: 1 ölü

Denizli'e köy kahvesinde akraba kavgası: 1 ölü

Denizli’nin Tavas ilçesinde bulunan bir mahallenin kahvehanesinde iki akraba arasında çıkan tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönen olayda 2 çocuk babası Ümit Ona (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaçan katil ise akraba ise evinde yakalandı.

İHA

17.06.2023, 13:36

Denizli’e köy kahvesinde akraba kavgası: 1 ölü

Denizli'de dün akşam saat 22.30 sıralarında Tavas'a bağlı Akyar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre servis şoförlüğü yapan Ümit Ona, halasının oğlu olan Hüseyin K. ile oturuduğu kahvehanede ilk önce tartıştı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle Hüseyin K., yanındaki bıçakla Ümit Ona'yı bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ona, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ona'yı bıçaklayan Hüseyin K., saklandığı evinde jandarma tarafından yakalandı. Evli ve 2 çocuk babası Ona'nın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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