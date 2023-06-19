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Haberler Denizli Denizli'de kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Denizli'de kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen kazada seyir halinde bulunan hafif ticari araçla karşıdan gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

19.06.2023, 14:01

Denizli’de kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Gülalan ve Dımbazlar Mahalleleri bağlayan yolda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; M.A. idaresindeki otomobil ile A.K. kontrolündeki hafifi ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta hurdaya dönerek savruldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 7 kişiyi Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne, otomobilin sürücüsünü ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından toplam 8 kişinin yaralandığı kazada kullanılamaz hale gelen araçlar yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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