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Haberler Denizli ‘Elmacı Dede’ yetimler için yola çıkacak

‘Elmacı Dede’ yetimler için yola çıkacak

SEBAHATTİN ALP

19.6.2023

Gazete

‘Elmacı Dede’ yetimler için yola çıkacak
Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan 73 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Suriye Resulayn'da yetim kampındaki çocuklara bayramlık götürmek üzere bugün yola çıkacak. Yaklaşık 1205 kilometre yol giderek yetim kampındakilere ulaşacağını belirtip, bu kez de yetimleri güldürmek için yollara düştüğünü söyledi. Yılmaz, "Yine yollara düşüyoruz. Yarın sabah namazından sonra Suriye Resulayn'daki 2 yetim kampına doğru yola çıkacağız. Bugün Resulayn'da olacağım. Yetim kampındaki çocuklara bayramlıklarını götüreceğim. dedi.
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