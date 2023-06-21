Başkan Kasapoğlu ve heyetinden Konya Model Fabrika’ya ziyaret

Şu ana kadar, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Adana ve İzmir'de model fabrikalar kuruldu. 2023 yılı sonuna kadar da Denizli'nin yanı sıra Eskişehir, Kocaeli, Malatya, Samsun ve Trabzon illerinde de model fabrikaların kurulması ve sayının 2023 yılı sonunda 14'e çıkması hedefleniyor.

ÖĞREN-DÖNÜŞ PROGRAMI

Türkiye'deki dokuzuncu model fabrikanın Denizli Sanayi Odası liderliğinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulacağını belirten Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle Denizli Model Fabrikayı ilimize ve bölgemize kazandırmayı hedefliyoruz. Hayata geçirilmesi planlanan Denizli Model Fabrika, bir Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezidir. Model Fabrikada, hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel ögrenme teknikleri kullanılarak verimlilik temelli dönüşümün öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Model Fabrika; işletmelerde faaliyet bazlı mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel ögrenme teknikleri kullanılarak, ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç, Denizli'de ortak kullanıma yönelik bir merkez olarak hizmet verecektir." dedi.

Model Fabrika Projesinin işletmelere, "öğren-dönüş" programlarıyla yalın üretimi öğreten, hiçbir yatırım yapmadan verimliliklerini artırmasını sağlayan bir eğitim-danışmanlık hizmeti sunduğunu belirten Kasapoğlu, "İşletmelerimiz Model Fabrikadan aldığı danışmanlık ve hizmetlerle kendi üretim süreçlerini yalınlaştıracak ve yüzde 20-30 oranında verimlilik artışları elde edecek. Hatta şu anda diğer illerimizde hizmete açılmış olan Model Fabrikalardan danışmanlık alarak verimliliğini yüzde 50-70 artıran firmalar var. Bu yalın dönüşüm bir yandan dijital dönüşümün de ilk basamağı oluyor. Model Fabrikaların işletmelerde yalın üretimin ardından hedefi dijital dönüşümü gerçekleştirmek. Dolayısıyla Denizli Model Fabrika, vereceği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu. Model Fabrika'dan alınacak eğitim-danışmanlık hizmetlerinin ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da destekleneceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Model Fabrika'dan alınacak eğitim-danışmanlık hizmetleri bedelleri yıllık 200 bin TL'ye kadar ve yüzde 60- yüzde 80 oranında KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Ayrıca Kalkınma Ajansları destek programları içinde de değerlendirilmektedir" dedi.