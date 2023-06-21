Boyacı: Termal ve sağlık turizmi destek bekliyor

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, "Denizli, termal turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir ancak bu potansiyel bir türlü tam anlamıyla değerlendirilememektedir. Pamukkale ve Karahayıt gibi meşhur tesislerin yanı sıra özel sağlık yatırımlarının da artması, diş, göz, işitme gibi tematik hastane sayısının hızla yükselmesi, Denizli'nin sağlık turizmi açısından da önemli bir kent haline gelmesine olanak sağladı. Ancak tam olarak gelişen sektöre rağmen sektör temsilcilerinin bize ilettiği problemlerin çözülmesi gerekir. Denizli, termal turizmin yanı sıra sağlık turizmi açısından da potansiyeli yüksek bir kent olma yolunda ilerlemektedir. Ancak bu noktada havayolu problemlerinin çözülmesi, konaklama tesislerinin artması gibi önemli adımlar atılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Denizli'nin turizm ürünleri arasında çeşitlilik sağlanması, tarihi ve kültürel turizmin de geliştirilmesi önem arz etmektedir" dedi.

EKONOMİ VE İSTİHDAM

Termal turizmin gelişmesiyle birlikte bölgede istihdamın artacağına, ekonominin de canlanacağına dikkat çeken Başkan Boyacı, Yönetimlerin de termal turizmin gelişimine destek olması gerekir. Özetle, Denizli'nin termal turizm potansiyeli yüksek olmakla birlikte, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için havayolu sorunlarının çözülmesi, konaklama tesislerinin artması gibi adımlar atılması gerekmektedir. Ayrıca turizm ürünleri çeşitlendirilerek, tarihi ve kültürel turizmin de geliştirilmesi önem arz etmektedir. Denizli, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmakla birlikte, gastronomik açıdan da oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahip. Ancak, ne yazık ki bu potansiyel tam anlamıyla değerlendirilememekte ve Denizli'nin gastronomik lezzetleri, yurt içi ve yurt dışı turistlerin tanık olamadığı bir kalıba sokulmaktadır" dedi.