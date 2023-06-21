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Haberler Denizli Çardak - Bozkurt yolu yenilendi

Çardak - Bozkurt yolu yenilendi

SEBAHATTİN ALP

21.6.2023

Gazete

Çardak - Bozkurt yolu yenilendi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Bozkurt ile Çardak arasında kalan 5 kilometrelik duble yolun zemin iyileştirme çalışmalarının başladığını söyledi. Şahin Tin; "Konforlu yolculuk için yollara dair yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hayat ulaşınca başlar" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Bozkurt ile Çardak arasında kalan 5 kilometrelik duble yolun yapım, onarım ve zemin iyileştirme çalışmalarının yapım sürecinin başladığını ve kısa sürede tamamlanmasının planlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çalışmanın başladığını belirten Milletvekili Şahin Tin, "Yol medeniyettir" dedi.

Milletvekili Şahin Tin, yaptığı paylaşımında, "Bozkurt ile Çardak ilçelerimiz arasındaki 5 kilometrelik yolun yapım, onarım ve zemin iyileştirmesi için çalışmalar başladı. Bölünmüş yol sıcak asfalt malzemesi ile kaplanarak kısa sürede güvenli şekilde trafiğe açılacak. Yol medeniyettir. Denizli'mizin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

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