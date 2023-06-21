Denizli’de 200 aileye 400 damızlık koç verildi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirdiği proje kapsamında ilk etapta 200 aileye verilen 400 adet damızlık koç ve teke üreticilerin sürülerinde verim ve kaliteyi büyük ölçüde artırdı. Tavas ilçesinde küçükbaş hayvan üreticiliği yaparken Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75'i hibeli 400 adet damızlık koç ve teke desteğinden yararlanan Osman Taşsöz, söz konusu projeyle geçen yıl koç aldıklarını, bununla birlikte sürülerinde verim ve kalitenin arttığını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan

180 adet damızlık koyunları olduğunu, aldıkları damızlık koç desteğinin ardından bu sene yaklaşık 350 dolayında kuzu elde ettiklerini anlatan Taşsöz, "Aldığımız koçların veriminden dolayı çok memnunuz, verim artışımız çok iyi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan'a üreticiye verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Denizlili üreticilerden gelen damızlık koç ve teke talebine hemen yanıt verdiklerini, projenin ilk etabında geçen yıl 200 aileye yüzde 75'i hibeli 400 adet damızlık koç ve keçi desteği verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Üreticilerimizin sahip olduğu küçükbaş hayvanların ırkını tazelemek, verimliliğini arttırmak için hayata geçirdiğimiz projemiz çok başarılı şekilde ilerliyor. İnşallah kısa süre içerisinde projemizin kinci etabını da gerçekleştireceğiz" dedi.