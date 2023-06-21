Havlu dış satımının yüzde 70’i Denizli’den

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2022 yılında 483 milyon dolarlık havlu ihracatı gerçekleştiren Denizli, Türkiye'nin toplam havlu ihracatından yüzde 70 pay aldığını açıkladı. Denizli'nin havlu ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu "Ülkemizin 2022 yılındaki havlu ihracatı 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu verinin ışığında, Denizli'nin ülkemizin toplam havlu ihracatından yüzde 70 pay aldığını görüyoruz. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 483 milyon dolarlık havlu ihracatıyla 500 milyon doların kapısını çaldık. Sadece tek bir ürün grubunda bu denli yüksek bir potansiyele ulaşabilmek, ilk ihracatını binlerce yıl önce tekstil sektöründen yapan Denizli için gurur verici" dedi.

Dünya genelinde yıllık havlu ihracatı 2022 yılında 7 milyar doların üzerine çıktığına değinen Memişoğlu, Denizli'nin dünyanın toplam havlu ihracatından yüzde 7 pay aldığını sözlerine ekledi.

114 ÜLKEYE HAVLU

Denizli'den 114 ülkeye havlu ihracatı yapıldığını belirten Memişoğlu, ilk sırada 142 milyon dolar ihracat ve yüzde 29,3 payla ABD'nin geldiğini açıkladı. 64 milyon dolar ihracat ve yüzde 13,3 payla Almanya'nın 2. olduğunu belirten Memişoğlu, 3. sırada 46 milyon dolar ihracat ve yüzde 9,6 payla Fransa olduğunu kaydetti. ABD ve Avrupa'da Türk havlusunun önemli marka değeri olduğunu belirten Memişoğlu, Denizli havlusunun dünya çapındaki 'kalite algısı' olduğunu söyledi.