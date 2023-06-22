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Haberler Denizli 20 yaşındaki genç husumetlisini vurup kaçtı

20 yaşındaki genç husumetlisini vurup kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda husumetliler arasında başlayan tartışmada silah patladı. 20 yaşındaki genç husumetlisini silahla vurduktan sonra kaçtı. Ekipleri şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak karakola götürdü.

İHA
20 yaşındaki genç husumetlisini vurup kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Yavuz Y. ile S.A. (20) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.A., Yavuz Y.'yi bacağından vurdu.

Şüphelinin kaçtığı olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma gerçekleştirdi. Kısa sürede kimliği ve aracı tespit edilen şüphelinin önce aracı sonra kendisi bulundu. S.A. sonrasında ifadesi için karakola götürüldü.

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