Annesini öldüren babasına ‘Katil’ diye bağırdı

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesinde, eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) boğazını eşarbıyla sıkıp, bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun (41) duruşma salonuna getirildiğinde çiftin kızları İrem Uygun (21), 'Katil' diye bağırdı. Genç kız dışarı çıkarılırken, sanık Uygun, duruşmada eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç. ise Ummuhan Zerrin Uygun ile 5 yıl gönül ilişkisi yaşadıklarını ifade etti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Uygun çifti arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu bildirildi.

Sinan Uygun'un kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine birden öfkelenip, önce bira şişesini başına vurduğu, ardından eşarp ya da eliyle boğazını sıktığı, kesici ve delici aletle vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı belirtildi. İddianamede iç kanama ile boğma kaynaklı solunum yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiği vurgulandı.