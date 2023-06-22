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Haberler Denizli Denizli'de iki grup gencin kavgasında bıçaklar çekildi: 3 yaralı

Denizli'de iki grup gencin kavgasında bıçaklar çekildi: 3 yaralı

Denizli Merkezefendi'de iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Aynı gruptan 3 kişinin bıçaklandığı olaylı kavgada yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kayıplara karışan şahıslar yakalandı.

İHA
Denizli’de iki grup gencin kavgasında bıçaklar çekildi: 3 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki genç grup sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aynı taratan olan Cihat E. (26), kardeşi Yasin E. (25) ve İbrahim C. (25) bıçaklandı. Karşı gruptan Celal A., Onurcan E., Hüseyin K. ve diğer arkadaşları araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. O esnada yaralılar kendi araçlarıyla hastaneye götürüldü. Ekipler yaralılardan aldığı bilgiler çerçevesinde kaçan şüphelilerin kimliğini tespit etti.

ŞÜPHELİLER ADRESLERİNDE YAKALANDI

Olayın gerçekleştiği alanda inceleme gerçekleştirilirken, ekipler kentin farklı noktalarında kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakaladı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri için karakola götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunun öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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