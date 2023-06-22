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Haberler Denizli Ters şeritte ilerleyen TIR yolcu otobüsüne çarptı

Ters şeritte ilerleyen TIR yolcu otobüsüne çarptı

Denizli’nin Çardak ilçesinde kara yolunda yaklaşık 6 kilometre ters yönde seyreden TIR, karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada TIR şoförü Beytullah Kanıcı ile otobüsteki yolculardan Sevgi Aktaş hayatını kaybetti.

SEBAHATTİN ALP
Ters şeritte ilerleyen TIR yolcu otobüsüne çarptı

Kaza dün saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar-Denizli karayolunda meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Beytullah Kanıcı kullandığı 42 DV 664 plakalı TIR'la Çardak ilçesi sapağında ters yöne girdi. Yaklaşık 6 kilometre ters istikamette seyreden TIR, karşı yönden gelen ve 81 DV 370 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR yolun dışına savrulup devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekipleri TIR şoförü Beytullah Kanıcı ile otobüsteki yolculardan Sevgi Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Kanıcı ve Aktaş'ın cansız bedenleri otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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