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Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! Şoförü uyuyan tır, evin bahçe duvarına çarpınca alev aldı

Denizli'de korkunç olay! Şoförü uyuyan tır, evin bahçe duvarına çarpınca alev aldı

Denizli Çardak'ta sürücüsünün uyuduğu tır, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan gürültünün ardından tır yanmaya başladı. Alevler kısa sürede söndürülürken yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

İHA

Yürekleri ağza getiren kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana geldi.

Denizli’de korkunç olay! Şoförü uyuyan tır, evin bahçe duvarına çarpınca alev aldı

Edinilen bilgiye göre; Denizli istikametine doğru seyir eden Muhammet Y. idaresindeki bidon yüklü tır, şoförün uyuması sonucu kontrolden çıktı.Hızla ilerleyen tır, tali yola girerek Ahmet G. isimli kişinin evinin bahçe duvarına daldı.

Denizli’de korkunç olay! Şoförü uyuyan tır, evin bahçe duvarına çarpınca alev aldı

Kaza sonrası alev alan tırın şoförü kendin imkanlarıyla araçtan atlarken, büyük gürültünün koptuğu dakikalarda ev sahipler alevlere müdahale etti.

Denizli’de korkunç olay! Şoförü uyuyan tır, evin bahçe duvarına çarpınca alev aldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, şoför ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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