Denizli’nin iki ilçesinde su kesintisi var

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "TEİAŞ trafo merkezi bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu çerçevede 25 Haziran Pazar günü saat 06:00- 15:00 saatleri arasında Çardak; Bahçelievler, Cumhuriyet, Hürriyet, Çınar, İstiklal ve Saray Mahalleleri Bozkurt; Fatih, Mimarsinan, Mehmetçik, Mahmudiye, Hamidiye Barbaros, Tutluca, Avdan, Armutalanı, Mecidiye, Hayrettinköy Mahallelerinde gün içerisinde su kesintisi yaşanabilir. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir." denildi.