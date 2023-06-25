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Haberler Denizli 3 kilometrelik yolu imece ile açtılar

3 kilometrelik yolu imece ile açtılar

Denizli'nin Buldan ilçesinde mahalle sakinleri, sel sularının büyük zarar verdiği yolu traktör ve tarım aletleriyle açtı.

SEBAHATTİN ALP
3 kilometrelik yolu imece ile açtılar

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde selden zarar gören ve ulaşıma kapanan yaklaşık 3 kilometrelik yol imeceyle onarıldı. Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucunda ulaşıma kapanan 3 kilometrelik Gıryeri mevkii yolu, mahalle sakinleri tarafından kendi imkanlarıyla açıldı.

HERKES GÖNÜLLÜ ÇALIŞTI

GÖNÜLLÜ olarak çalışmalara katılarak, traktör ve tarım aletleriyle sel sularının büyük zarar verdiği yola bakım yapan mahalle sakinleri, ulaşımın güçlükle yapılabildiği yolu onardı. Son yıllarda benzeri görülmemiş şiddetli bir yağış yaşandığına dikkat çeken mahalle sakinlerinden Ali Çelik, "Bu yolda tarlalarımız olduğu gibi bölgedeki 6 hanede yaşayan vatandaşlarımız var. Herkes gücünü birleştirdi, yolumuzu açtık. Kendi işimizi, kendimiz gördük. Bu yıl yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan aşırı yağmur ve dolu, başta kekik olmak üzere pek çok ürünümüzde zarar verdi. Allah rahmetini afetsiz versin diye dua ediyoruz" dedi.

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