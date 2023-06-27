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Haberler Denizli Bodrum'a tatilci akını! 4 günde 100 binden fazla araç girdi

Bodrum'a tatilci akını! 4 günde 100 binden fazla araç girdi

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte 4 günde Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 100 bini geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılarak kırmızı alarma geçirildi.

Bodrum’a tatilci akını! 4 günde 100 binden fazla araç girdi

Kurban Bayramı tatilini değerlendirme isteyen vatandaşlar Bodrum'a akın etti. 4 günde ilçeye giren araç sayısı 100 bini geçti. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Güvenlik güçleri havadan helikopter ile ilçede 24 saat görev yapmaya başladı. Karada ise jandarma ve polis ekipleri, ilçeye giren tüm araçları didik didik arayarak, kimlik kontrolleri yaptı. Güvenlik güçleri narkotik köpekleriyle de otobüs ve şüpheli gördükleri araçlarda aramalar yapmaya başladı. Jandarma ekipleri dron ile güvenlik önlemini üst düzeye çıkardı. İlçeye giriş çıkışların 24 saat boyunca denetleneceği, havadan ve karadan kontrollerin sıklaştırılacağı öğrenildi.

KIRMIZI DÜDÜK DAĞITTI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Jandarma kontrol noktasından Bodrum girişinde durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çocuklara dağıtılan düdüklerle hatalı sürücüler, çocukları tarafından uyarılacak.

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