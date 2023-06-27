Denizli’de korkunç kaza! Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki SUV araç, Ankara Karayolu üzerindeki petrol istasyonunda mola veren ve yola çıkmak için manevra yapmaya hazırlanan Metin B.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.