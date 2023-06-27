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Haberler Denizli Denizli'de korkunç kaza! Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Denizli'de korkunç kaza! Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Denizli Çardak'ta meydana gelen feci kazada kurbanlık yüklü tıra arkadan çapan araç adeta kağıt gibi ezildi. Hurda yığınına dönen aracın sürücüsü feci şekilde yaşamını yititrken tır sürücüsü ise kazada hafif yaralandı.

İHA

Denizli'de sabah saat 09.00 sıralarında Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Denizli’de korkunç kaza! Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki SUV araç, Ankara Karayolu üzerindeki petrol istasyonunda mola veren ve yola çıkmak için manevra yapmaya hazırlanan Metin B.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Denizli’de korkunç kaza! Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi. Metal yığınına dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Recep Çapuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan tır sürücüsü Metin B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Denizli’de korkunç kaza! Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün uyuklamış olabileceği iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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