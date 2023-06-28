Anne ile kızı birlikte mezun oldular

Denizli'de 2 yıl önce birlikte üniversite sınavına giren anne Dilek Baş (50) ile kızı Gizem Baş (30) aynı bölümü kazanıp, sıra arkadaşı oldu. Pamukkale ilçesinde yaşayan ev kadını Dilek Baş ile kızı Gizem Baş, 2 yıl önce birlikte üniversite sınavına girdi. Sınavdan iyi sonuç alan anne ile kızı Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nı kazandı ve 2 yıl boyunca aynı bölümde okuyup, sıra arkadaşı oldu. Annesinin sınıfta sıra arkadaşı olmasının gururunu yaşadığını söyleyen Gizem Baş ise "Çok mutluyum, hatta ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Annemle birlikte mezun olmanın sevincini yaşıyorum" diye konuştu.