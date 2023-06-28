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Denizli'de kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı

Denizli’de kaçan kurbanlıklar sahiplerini saatlerce peşinden koşturdu. Kaçan kurbanlıkların birkaçı anayola çıkarak sürücüleri korkurturken birkaçı da sokaklarda başıboş dolaşdı.

İHA
Denizli’de kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı

Denizli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününün sabahında, kılınan namazın ardından tatlı telaş başladı. Çoğu vatandaş kurbanlıklarını sorunsuz şekilde evine getirip keserken, firari hayvanlar yine iş başındaydı. Her sene olduğu gibi bu senede kaçan kurbanlıklar hareketli dakikalara yol açtı. Kaçan kurbanlıkları yakalamak için adeta zamanla yarışan vatandaşlardan kimi araçla önünü kesmeye çalıştı, kimi ise peşinden koşturdu.

Kent merkezinde en çok dikkat çeken ise anayolda başıboş ilerleyen büyükbaş oldu. Akan trafikte hızla giden kurbanlık sürücülere de zor anlar yaşatsa da kısa süre sonra ekiplerin yardımıyla yakalandı.

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