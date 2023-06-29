2 yaşındaki Murat Aslan’ı istismar edip öldüren anne ve diğer sanıklar için istenen ceza belli oldu

Denizli'de 6 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde Murat Aslan Kılıç'ın hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ile polis ekipleri, evde detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan 1'i 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeş ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Babası 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan çocuğun yapılan otopsisinde; bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı. Çocuğun darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.