2 yaşındaki Murat Aslan’ı istismar edip öldüren anne ve diğer sanıklar için istenen ceza belli oldu

Soruşturma kapsamında 3 çocuğunu terk edip giden Güler Kılıç ile bebeğin ölümüne neden olan Volkan Yılmaz ve Atakan Erkoç gözaltına alındı. Anne Güler Kılıç ifadesinde işi olduğu için olaydan bir gün önce çocuklarını arkadaşı Atakan Erkoç'a emanet edip, evden çıktığını söyledi. Yılmaz ve Erkoç ise bebeğin darp sonucu ölmesiyle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen anne Güler Kılıç ile diğer iki şüpheli tutuklandı.



AĞABEYİ YAŞANANLARA TANIK OLMUŞ



Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianame, Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, ölen Murat Aslan Kılıç'ın cinsel istismara uğradığı, annesini istediği için sürekli darp edildiği, duvardan duvara vurulduğu, üzerinde sigara söndürüldüğü, kulaklarından havaya kaldırıldığı, banyoda ağzına duş başlığıyla su tutularak boğulmak istendiği, ağzının ve burnunun kapatılması ile boğaz bölgesine bası yapıldığı sonucu öldürüldüğü ifade edildi. Ayrıca 4 yaşındaki ağabeyi S.K.'nin da istismara maruz kaldığı ve kardeşine olup bitenlere tanık olduğu da iddianamede belirtildi.