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Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! 1 çocuk annesi 6. kattaki evinin balkonundan atladı

Denizli'de korkunç olay! 1 çocuk annesi 6. kattaki evinin balkonundan atladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 31 yaşındaki 1 çocuk annesi bilinmeyen sebeple 6. kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsiye gönderildi.

İHA
Denizli’de korkunç olay! 1 çocuk annesi 6. kattaki evinin balkonundan atladı

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplalar Mahallesi, Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın 6. katında oturan evli ve bir çocuk annesi Tuğba Meder (31), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce balkona çıktı sonra kendini boşluğa bıraktı.

Zemine feci şekilde düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, evde ve cansız bedende detaylı çalışma gerçekleştirdi. Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan kadının cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından Kayıhan Mezarlığına defnedildi.

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