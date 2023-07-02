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Haberler Denizli Karlama geleneği 4 kuşaktır sürüyor

Karlama geleneği 4 kuşaktır sürüyor

SEBAHATTİN ALP
Karlama geleneği 4 kuşaktır sürüyor
BULDAN'DA yaz aylarının vaz geçilmezi olan karlama pazara geldi. Buldan Yayla Gölünün 1150 metre rakımlı civarında yağan karların toplanarak kuyulara gömülmesiyle yığınlar halinde elde edilen kar, üzerine örtülen meşe, çalı yaprakları ve ağaç dallarının kaldırılmasıyla gün yüzüne çıktı. Ardından özenle kesilen kar, yapılan hazırlıklarla birlikte tezgahlara getirildi. Şerbetleme yapılarak satılan karlama, vatandaş tarafından da büyük ilgi görüyor. Dördüncü kuşak olarak mesleğini sürdüren Ali Rıza Karacaoğlu, kışın en soğuk günlerinde kar gömme çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Sıcakların başlaması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte, gömdüğümüz karları keserek pazara getiriyoruz. Daha sonra üzerine kendimizin doğal yollarla ürettiği vişne, portakal, karadut ve limon sularıyla karın üzerine dökerek müşterilerimize sunuyoruz.
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