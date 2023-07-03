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Haberler Denizli Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı

Denizli'de polis ekiplerinin il genelinde yaptığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında birçok zehirli madde ele geçirilirken 18 şüpheli de yakalandı.

İHA
Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 2 bin 90 birim sentetik kannabinoid, 143 gram eroin, 77 gram esrar, 28 adet sentetik ecza, 58 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 32 adet ecstasy, 48 kök kenevir, 179 bin 258 kök haşhaş bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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