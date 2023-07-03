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Haberler Denizli Merkezefendi’de ücretsiz Sağlık Kabini hizmeti

Merkezefendi’de ücretsiz Sağlık Kabini hizmeti

Merkezefendi’de ücretsiz Sağlık Kabini hizmeti
DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi'nin, Hacıeyüplü Toki Evleri'ndeki anlaşmalı olduğu 'Sağlık Kabini' ile vatandaşlar sağlık hizmetinden ücretsiz bir şekilde yararlanıyor. Yaşamın her alanında vatandaşlara hizmet sunmaya devam eden Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, hizmete başlayan 'Sağlık Kabini'nde; pansuman, iğne, serum ve tansiyon ölçümü gibi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden 'Merkezefendi Sağlık Kartı'nı alması gerekiyor.
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