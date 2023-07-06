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Muğla-Denizli Karayolu kenarında orman yangını

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın Muğla-Denizli Karayolu Yaraş mevkiinde meydana geldi. Yükselen alevlerin gören ekipler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aarayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede yangın müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İHA
Muğla-Denizli Karayolu kenarında orman yangını

Muğla-Denizli Karayolu, Yaraş mevkiinde karayolu kenarında başlayan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli Karayolu Yaraş Mahallesi mevkiinde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen ve yol kenarındaki otlardan tutuştuğu tahmin edilen yangın ormana sıçradı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgede bulunan Muğla Orman Böle Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri ormanlık alana sıçrayan alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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