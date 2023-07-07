  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Arabasında yarı çıplak halde cansız bedeni bulunan adamın ölümündeki sır perdesi aralandı

Arabasında yarı çıplak halde cansız bedeni bulunan adamın ölümündeki sır perdesi aralandı

Denizli'de tarım işçileri tarafından yol kenarında park halindeki araçta cansız bedeni bulunan yarı çıplak haldeki sürücünün, ölümündeki sır perdesi aralandı. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu öldüğü öğrenilirken bir gün önce de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

İHA

Manisa'nın Sarayköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde talihsiz bir olay meydana geldi.

Arabasında yarı çıplak halde cansız bedeni bulunan adamın ölümündeki sır perdesi aralandı

Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerde bölgedeki tarlara çalışmaya giden tarım işçileri, yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın içinde yarı çıplak halde bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti.

Arabasında yarı çıplak halde cansız bedeni bulunan adamın ölümündeki sır perdesi aralandı

Yolcu koltuğunda oturan kişinin seslere tepki vermemesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucu şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Arabasında yarı çıplak halde cansız bedeni bulunan adamın ölümündeki sır perdesi aralandı

İncelemeler sonucunda, ölen kişinin evli ve 2 çocuk babası Ali Sert olduğu tespit edildi. Sert'in cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi. Yapılan ilk incelemede kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edilen Sert'ten 1 gündür haber alamayan ailesinin, cansız bedeninin bulunmasından saatler önce kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Otopsi işlemleri tamamlanan Sert'in cenazesi, Buldan ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi'nde toprağa verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA