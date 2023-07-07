Düştü denilen çocuğu dayısı ezmiş

Denizli'de hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından acı bir hikaye çıktı. Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Halid Hilal, ailesi tarafından merdivenden düştü yalanıyla ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan minik Halid, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halid'in cansız bedeninde yapılan otopsinin ardından kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu görüldü. İncelemeler sonucunda durum jandarmaya bildirildi.

DAYI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Anne Fatma Hilal'in ifadesinde çelişkili cevaplar vermesi üzerine soruşturmayı genişleten JASAT ekipleri, ailenin merdivenden düştü ısrarının yalan olduğunu tespit ederek çocuğun dayısı Hasan Ş. (45) tarafından kullanılan minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Ş. isimli şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf eden Hasan Ş, yeğenine kazara çarptığını belirterek korktuklarını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı Hasan Ş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.