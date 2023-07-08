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Denizli'de 3 çocuk babası polis silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görevli olan 3 çocuk babası polis memuru, 36 yaşındaki Yunus Özmen evinde ailesi tarafından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Yapılan inceleme Özmen'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu.

İHA
Denizli’de 3 çocuk babası polis silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Çamlık Bulvarı üzerinde bulunan evde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan evli ve 3 çocuk sahibi polis memuru Yunus Özmen (36), silah sesine uyanan ailesi tarafından kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özmen'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'un Gölhisar ilçesine Çeşme Mahallesi'ne götürüldü. Hayatını kaybeden polis memuru, öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Öte yandan; ölü olarak bulunan polis memurunun beylik tabancasıyla kendi yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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