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Haberler Denizli 36 yaşındaki polis memuru ölü bulundu

36 yaşındaki polis memuru ölü bulundu

SEBAHATTİN ALP
36 yaşındaki polis memuru ölü bulundu
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görev yapan 36 yaşındaki Burdurlu polis memuru, silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan evli ve 3 çocuk sahibi polis memuru Yunus Özmen (36), silah sesine uyanan ailesi tarafından kanlar içinde bulundu. Hayatını kaybeden polis memuru, öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Öte yandan ölü olarak bulunan polis memurunun beylik tabancasıyla kendi yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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