Denizli’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: 2 yaralı

Feci kaza Denizli'de Sarayköy ilçesinde - İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabahın erken saatlerinde seyir halindeki M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp kavşakta direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek hurdaya dönerken, içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi hurdaya dönen araçta sıkışan bir yaralıyı kurtarıp, sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekibi, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun süre trafiği felç eden araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.