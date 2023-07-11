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Haberler Denizli İkiye ayrılan otomobilde iki kişi yaralandı

İkiye ayrılan otomobilde iki kişi yaralandı

SEBAHATTİN ALP
İkiye ayrılan otomobilde iki kişi yaralandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kavşakta direğe çarpması sonucu ikiye ayrıldı. Sarayköy ilçesi Denizli - İzmir Karayolu üzerinde meydana gelen kazada M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp kavşakta direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek hurdaya dönerken, içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Çevredeki İtfaiye ekibi hurdaya dönen araçta sıkışan bir yaralıyı kurtarıp, sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekibi, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun süre trafiği felç eden araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
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