Sıcak bugünlerde vatandaşların imdadına yetişiyor! Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na ziyaretçi akını

YAYLA TURİZMİNİN MERKEZİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı bugüne kadar sadece Denizli'den değil yurtiçi ve yurtdışından da milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Doğal güzellikleri, temiz ve serin havası ile yazın sıcaktan bulanların adresi olan Bağbaşı Yaylası'nın kışın da kar görmek isteyenlerin tercihi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, tesisin yayla turizminin merkezlerinden biri olduğunu belirtti.