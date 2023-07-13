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Haberler Denizli Evladı yakılan annenin feryadı

Evladı yakılan annenin feryadı

SEBAHATTİN ALP
Evladı yakılan annenin feryadı

Denizli'de iki gencin silahla vurulduktan sonra yakılarak atıldıkları 30 metrelik kuyuda ölü bulundukları cinayette yeni bilgilere ulaşıldı. Tasarlayarak işlendiği tespit edilen olayda hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne, "7 kişiden 3 kişi tutuklandı, diğer 4 kişinin 2'si suça ortak olduklarını söylemesine rağmen serbest bırakıldı. Ben evlat acısı yaşarken, bir taraftan adalet diye bağırıyorum" dedi.

AÇTIĞI PANKARTLA ADALET İSTİYOR

Çocuğunun cansız bedenine bile sarılamayan Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural, 4 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Daha öncede açtığı pankartlarla adalet isteyen anne Kural, 4 kişiden 2'sinin suçta ortak olmasına rağmen serbest bırakılmasına anlam vermediğini söyleyerek çocuğunun mezarının başında gözyaşlarına boğuldu.

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