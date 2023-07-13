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Haberler Denizli Haraç operasyonu Denizli’ye uzandı

Haraç operasyonu Denizli’ye uzandı

SEBAHATTİN ALP
Haraç operasyonu Denizli’ye uzandı
Ankara merkezli olarak aralarında Denizli'nin de bulunduğu 5 ilde düzenlenen haraç operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün Buldan ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandığı soruşturmada, 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olaya karışan örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli İstanbul, Aydın, Denizli ve Ordu'da 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda olayda kullanılan araç ve silah ele geçirildi ve 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye ise adli kontrol uygulandı.
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