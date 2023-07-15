Sandalyenin ayağı boşluğa geldi, 20 metreden düştü

Denizli'nin Çameli İlçesi'nde belediyede görev yapan Gazeteci Sezgin Özdemir, gezmek için gittiği yerde haber oldu. Dinlenmek için oturduğu sandalyenin ayağının boşluğa gelmesi üzerine 20 metre yükseklikten dereye düşen Özdemir, ölümden döndü.

Olay, Çameli İlçesi Elmalı Mahallesi'nde bir kafeteryanın bahçesinde yaşandı. Özdemir, dinlenmek için bölgede bulunan bir kafeteryada mola verdi. Oturduğu sandalyenin ayağının boşluğa gelerek devrilmesi üzerine Özdemir, 20 metre yüksekliğindeki uçurumdan dereye yuvarlandı. Bu esnada bir kaya parçasına da çarpan Özdemir, dereye düştü. Can havli ile kendisini dışarı atmaya çalışan Özdemir, kendisini 20 kadar yılan sürüsünün arasında buldu. Düşmenin şokunu atlatmadan yılanlarla karşılaşan Özdemir, çevredekilerin yardımı ile dereden çıktı. Olay sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen ve tedavinin ardından hastaneden taburcu olan Özdemir, mucize eseri kurtulduğunu belirtti.