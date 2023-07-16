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Haberler Denizli 17 yaşındaki seri hırsız Denizli’de yakalandı

17 yaşındaki seri hırsız Denizli’de yakalandı

SEBAHATTİN ALP
17 yaşındaki seri hırsız Denizli’de yakalandı
Denizli Buldan ilçesinde atletli bir şekilde bindiği motosikletiyle bir eve giden hırsız, kameraların önünü kapatıp içeri girdi. İlk başta kıyafetlerini değiştiren hırsız, gözlüğü de unutarak 20 bin TL'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 36 saat süren kamera incelemesi sonucu şüpheli şahsın kimliğinin Burak Can B. (17) olduğunu belirledi. İfadesi alınan şüphelinin İzmir, Manisa, Denizli, ve Çanakkale'de 26 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Burak Can B., ifadesinin ardından tutuklandı.
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