Eğlence merkezi önündeki çatışmada 1 kişi öldü

Denizli'de, eğlence merkezi çıkışı, Deniz Karakaş'ın (33) öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobille gelen 2 kişiden Deniz Karakaş'ın mekanın önünde bekleyen diğer gruba pompalı tüfekle ateş ettiği görüntülerde, Karakaş'ın da karşıdan açılan ateşle yaralanıp düştüğü yer alıyor. Olay, önceki gün sabaha karşı Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Deniz Karakaş ve arkadaşı Muhammet A. (28) ile kendileri gibi müşteri oldukları mekandan çıkan, aralarında geçmişe dayalı husumet olan Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş. tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Deniz Karakaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.