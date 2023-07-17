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Haberler Denizli Arkadaşlarıyla yaşadığı evde öldü

Arkadaşlarıyla yaşadığı evde öldü

SEBAHATTİN ALP
Arkadaşlarıyla yaşadığı evde öldü
Denizli'de bir genç, evde fenalaşarak yığıldığı yerde hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü Tecim (28) banyoya gittiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. O esnada evde beraber yaşadığı arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, Tecim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirirken, arkadaşları ise uyuşturucu aldıklarını söyledi. Arkadaşları ifade için karakola götürüldü. Tecim'in ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.
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