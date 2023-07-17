Yaşlıları hedef alan dolandırıcılar yakalandı

Denizli'de yaşlı insanları özel düzenekli tartıyla dolandıran 3 kişi yakalandı. Nezif G.'nin (70) evinden 250 lt zeytinyağı alıp, 50 lt göstererek dolandıran 3 şüphelinin yakalanması için jandarmaya başvurdu. Şüpheliler, JASAT tarafından yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ağırlığı yüzde 80'den az gösteren tartı ele geçirildi. Gözaltına alınan Sebahattin L.'nin (27) 2 adet nitelikli dolandırıcılık, 2 adet hırsızlıktan toplam 4 adet suç kaydı bulunduğu, Yalçın E.'nin (37) 1 adet dolandırıcılık, 3 adet hırsızlıktan 4 adet suç kaydı bulunduğu, Ali Ş.'nin (27) ise nitelikli dolandırıcılıktan 1 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.