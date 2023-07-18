Babaya acı sürpriz

Denizli'nin Çardak ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen kazada, Recep Ordu'nun (19) kullandığı elektrikli bisiklete R.C. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulup devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü Ordu, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinden ambulans şoförü Arif Ordu, yerde yatan ağır yaralı kişinin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Yoğun bakıma alınan Recep Ordu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren baba ise meslektaşları tarafından güçlülükle sakinleştirilirdi. Hayatını kaybeden genç, Acıpayam ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.