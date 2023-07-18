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Haberler Denizli Denizli'de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan düştü

Denizli'de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan düştü

Denizli’nin Buldan ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonucu sürücü ağır yaralandı.

İHA
Denizli’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan düştü

Denizli'de, Buldan Karaköy-Türlübey mahallesi arasındaki yolda korkutan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan Karaköy Mahallesi ile Türlübey Mahallesini birbirine bağlayan yolun Ak Tarla Mevkiinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından göçme meydana geldi. Güzergahta seyir halinde olan Osman Uzun idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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