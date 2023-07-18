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Haberler Denizli Dolandırıcı müdür villada yakalandı

Dolandırıcı müdür villada yakalandı

SEBAHATTİN ALP
Dolandırıcı müdür villada yakalandı
Denizli'de Acıpayam Adalet Sarayında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan M.A.D. hakkında, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında soruşturma açıldı. Geçen hafta başında görevine gelmeyen ve kendisine ulaşılamayan Yazı İşleri Müdürü M.A.D.'nin yaklaşık 4,5 milyon lira parayı zimmetine geçirdiği ve bu yüzden hakkında açılan soruşturma çerçevesinde arandığı bildirildi. Firar eden müdürü yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri müdür M.A.D.'yi Afyonkarahisar'da saklandığı villada yakalayarak, Denizli ye getirildi. Adliyeye sevk edilen müdür, zimmet suçundan tutuklandı.
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