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Haberler Denizli Tarlayı sulamak isteyen abi kardeş metan gazından zehirlenip öldü

Tarlayı sulamak isteyen abi kardeş metan gazından zehirlenip öldü

Denizli'de tarlalarını sulamak için kuyuya inen iki kardeş metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti . Acı olayın ardından inceleme için bölge geniş abluka altına alınırken abinin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

İHA

Denizli'de Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Ali Sert (54) ve Mustafa Sert (61) eşleriyle birlikte Kargılı Boğazı mevkiinde bulunan tarlalarına gitti. Ardından Mustafa Sert, diğerleri çalışırken tarlayı sulamak için su kuyusunu açmaya indi. Bu esnada çıkan metan gazı nedeniyle Mustafa Sert zehirlenerek yere yığıldı. Abisinden haber alamayan kardeşi Ali Sert'te kuyuya doğru gittiğinde karşılaştığı manzara sonrası aşağıya indi ve oda zehirlendi.

Tarlayı sulamak isteyen abi kardeş metan gazından zehirlenip öldü

KUYUYA İLK İNEN ABİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Dakikalar sonra olay yerine giden eşleri, kocalarını hareketsiz yatarken görmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra indiği su kuyusunda abi Mustafa Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi, kardeşi Ali Sert'i ise Servergazi Hastanesine kaldırdı.

Tarlayı sulamak isteyen abi kardeş metan gazından zehirlenip öldü

Bölgeyi geniş abluka altına alan jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sonrası abinin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Tarlayı sulamak isteyen abi kardeş metan gazından zehirlenip öldü

HASTANEDEN DE ACI HABER GELDİ
Aile yakınlarının sinir krizi geçirdiği olay yerine giriş çıkışlar yasaklandı. Acı olayın ardından hastaneye kaldırılan kardeş Ali Sert'ten de kötü haber geldi. Sert'te hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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