Tarlayı sulamak isteyen abi kardeş metan gazından zehirlenip öldü

Denizli'de Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Ali Sert (54) ve Mustafa Sert (61) eşleriyle birlikte Kargılı Boğazı mevkiinde bulunan tarlalarına gitti. Ardından Mustafa Sert, diğerleri çalışırken tarlayı sulamak için su kuyusunu açmaya indi. Bu esnada çıkan metan gazı nedeniyle Mustafa Sert zehirlenerek yere yığıldı. Abisinden haber alamayan kardeşi Ali Sert'te kuyuya doğru gittiğinde karşılaştığı manzara sonrası aşağıya indi ve oda zehirlendi.