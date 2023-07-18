Tarlayı sulamak isteyen abi kardeş metan gazından zehirlenip öldü

HASTANEDEN DE ACI HABER GELDİ

Aile yakınlarının sinir krizi geçirdiği olay yerine giriş çıkışlar yasaklandı. Acı olayın ardından hastaneye kaldırılan kardeş Ali Sert'ten de kötü haber geldi. Sert'te hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.