Denizli’de 2 kişiye mezar olan otomobilin uçurumdan düşme anı kamerada

Denizli'deki kaza, Buldan Meyale yolu üzerindeki köpek barınağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan Şehir Kabristanlığı istikametine seyir halinde olan Adem Uzuner (45) kontrolündeki 20 RK 609 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Zikzaklar çizen araç önce kaldırıma çarptı ve daha sonra metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikanın bahçesine düşen otomobil, ters vaziyette durabildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, sürücü Adem Uzuner ile yolcu konumunda bulunan Fevzi Maden'in (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardında cansız bedenler morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla düştüğü şarampolden çıkarıldı. 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

2 kişinin öldüğü kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde uyuyan köpeklerin ses duyarak kalkması ve ardından ise otomobilin yuvarlanıp ters durması yer aldı.