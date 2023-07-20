Kaldırıma çarpan araç fabrika bahçesine uçtu

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanıp bir fabrikanın bahçesine ters düşmesi sonucu 2 kişi öldü. Buldan Şehir Kabristanlığı istikametine seyir halinde olan Adem Uzuner (45) kontrolündeki otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı.

Sürücü Adem Uzuner ile yolcu konumunda bulunan Fevzi Maden'in (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

2 kişinin öldüğü kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde uyuyan köpeklerin ses duyarak kalkması ve ardından ise otomobilin yuvarlanıp ters durması yer aldı.