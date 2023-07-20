Sırtından bıçaklanan kızın imdadına KADES yetişti

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde gözü dönmüş genç, bir evde tartıştığı kız arkadaşını sırtından bıçakladı. Genç kızın KADES uygulamasıyla yakalattığı sevgilisi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kuşpınar Mahallesi 1305 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Tuğçe K. (25) ile Hasan B. (26) arasında sosyal medyada fotoğraf paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Hasan B, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Tuğçe K'yi sırtından bıçakladı. Tuğçe K'nin Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Tuğçe K, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheli Hasan B'yi gözaltına aldı.